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Partidos hoy 7 de octubre: programación y horarios por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol televisados para hoy en vivo.

Selección Colombia frente a Uruguay, en Copa América
Selección Colombia frente a Uruguay, en Copa América
Getty Images
Por: Gol Caracol
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Estamos en modo selecciones y por eso, este jueves 7 de octubre los partidos será para ver Eliminatorias Sudamericanas, la otra semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA y hasta del octagonal final de la Concacaf.

Acá le presentamos la programación de los partidos de hoy televisados o por plataformas digitales en nuestro país.

Partidos jueves, 7 de octubre - 2021

EQUIPOSHORA/CANAL
Corea del Sur vs Siria6:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
Tanzania vs Benin8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
R.D. Congo vs Madagascar8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
Liberia vs Cabo Verde8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
Irak vs Líbano9:30 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
Rwanda vs Uganda11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV

Nigeria

Rep. Centroafricana

11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
Equatorial Guinea vs Zambia11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
EAU vs Irán11:45 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
Arabia Saudí vs Japón12:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
China vs Vietnam12:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
Australia vs Omán1:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
Bélgica vs Francia1:45 pm | UEFA Nations League - DIRECTV Sports (610-619)
Mali vs Kenya2:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
Tunisia vs Mauritania2:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
São Paulo vs Santos4:30 pm | Serie A Brasil - Fanatiz
Uruguay vs Colombia6:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol TV y www.golcaracol.com
Paraguay vs Argentina6:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
Venezuela vs Brasil6:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
Ecuador vs Bolivia7:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
Perú vs Chile8:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol TV
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