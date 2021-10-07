Partidos hoy 7 de octubre: programación y horarios por TV

Estamos en modo selecciones y por eso, este jueves 7 de octubre los partidos será para ver Eliminatorias Sudamericanas, la otra semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA y hasta del octagonal final de la Concacaf.
Acá le presentamos la programación de los partidos de hoy televisados o por plataformas digitales en nuestro país.
Partidos jueves, 7 de octubre - 2021
|EQUIPOS
|HORA/CANAL
|Corea del Sur vs Siria
|6:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|Tanzania vs Benin
|8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|R.D. Congo vs Madagascar
|8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|Liberia vs Cabo Verde
|8:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|Irak vs Líbano
|9:30 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|Rwanda vs Uganda
|11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
Nigeria
Rep. Centroafricana
|11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|Equatorial Guinea vs Zambia
|11:00 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|EAU vs Irán
|11:45 am | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|Arabia Saudí vs Japón
|12:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|China vs Vietnam
|12:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|Australia vs Omán
|1:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Star+
|Bélgica vs Francia
|1:45 pm | UEFA Nations League - DIRECTV Sports (610-619)
|Mali vs Kenya
|2:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|Tunisia vs Mauritania
|2:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - FIFA TV
|São Paulo vs Santos
|4:30 pm | Serie A Brasil - Fanatiz
|Uruguay vs Colombia
|6:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol TV y www.golcaracol.com
|Paraguay vs Argentina
|6:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
|Venezuela vs Brasil
|6:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
|Ecuador vs Bolivia
|7:30 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol Play
|Perú vs Chile
|8:00 pm | FIFA Copa Mundial Catar 2022 - Caracol TV