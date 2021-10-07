Partidos hoy 7 de octubre: programación y horarios por TV

Estamos en modo selecciones y por eso, este jueves 7 de octubre los partidos será para ver Eliminatorias Sudamericanas, la otra semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA y hasta del octagonal final de la Concacaf.

Acá le presentamos la programación de los partidos de hoy televisados o por plataformas digitales en nuestro país.

Partidos jueves, 7 de octubre - 2021

