Partidos hoy 9 de noviembre: programación y horarios por TV

En la víspera de una nueva fecha FIFA, no habrá tantos partidos hoy como en una jornada futbolera habitual, pero el balón no parará de rodar, al menos no en Europa con la Champions League Femenina y, en el continente sudamericano, gracias a la Copa Libertadores Femenina.

De igual manera, la Liga de Brasil verá acción. Allí, habrá presencia colombiana con Jaminton Campaz, en Gremio, y Jhon Arias, en Fluminense. Por último, el fútbol colombiano continúa en la Segunda División, donde ya se disputa la fase final del torneo.

Acá le presentamos la programación de los partidos de hoy televisados o por plataformas digitales en nuestro país para que se agende.

Partidos martes, 9 de noviembre - 2021