Patriotas dejó congelado a Unión Magdalena en Tunja: victoria 3-1, en juego clave del descenso

Este lunes, Patriotas y Unión Magdalena fueron los encargados de cerrar el telón de la jornada 15 del fútbol colombiano, en lo que además fue un duelo directo en la lucha por salir de los puestos de descenso, que terminó en victoria 3-1 para los boyacenses, en una noche estelar de Cristian Barrios, quién con un triplete se llevó el balón para su casa.

Con presentes distintos, pero la misma necesidad de sumar los tres puntos en busca de mantener su permanencia en la primera división del rentado local, los protagonistas salieron a la gramilla del Estadio La Independencia.

Publicidad

No fue sino hasta el minuto 17 que llegó la primera aproximación de gol, por parte del 'ciclón bananero'. No obstante, Jairo Palomino no logró conectar el centro y el balón terminó por fuera del terreno de juego.

Al minuto 24, los locales consiguieron su primera opción clara del partido, por medio de una jugada vertical, en la que Carlos Bejarano terminó dejando un rebote en el área que Iván Rivas controló, pero recibió una falta de Jairo Palomino, que fue decretado como pena máxima, con ayuda del VAR que llamó para hacer justicia.

Cristian Barrios tomó el balón, lo ubicó en el punto penal, y se encargó de convertirlo en gol por medio de un disparo fuerte y al centro del arco, que terminó venciendo a Carlos Bejarano, arquero de Unión Magdalena.

Publicidad

Ya con el 1-0 a su favor, Patriotas siguió creciendo en el partido, y al minuto 40 estuvo cerca de sentenciar el marcador del partido, en un nuevo contraataque que terminó perdiéndose Iván Rivas, mandando el balón hacia los cerros.

En la fría Tunja, inició la segunda mitad, con cada vez más público, quienes llegaron al escenario deportivo para vivir de forma gratuita el partido del equipo de su ciudad.

Publicidad

Al minuto 53 de la parte complementaria llegó la segunda anotación de Patriotas de Boyacá, quienes en un contraataque fulminante, con cuatro pases lograron llegar al arco de Carlos Bejarano, y vencerlo con una 'vaselina' de Cristian Barrios, quien se la picó al guardameta de los visitantes.

A ocho minutos del final, el 'ciclón bananero' logró reaccionar, y con un cabezazo de Isaac Camargo, descontó en el marcador. Pero poco le duraría la dicha a los dirigidos por David Ferreira.

Tan solo dos minutos después de su descuento, apareció nuevamente la figura del compromiso, Cristian Barrios, quien firmó su triplete, nuevamente picándole el balón a Carlos Bejarano, para vencer su humanidad.

Con esta victoria de los locales, ponen fin a una racha negativa que traían de ocho partidos sin conocer la victoria, y un importante triunfo en su lucha por la permanencia.

Publicidad

Por su parte, Unión Magdalena sufrió un nuevo tropiezo y sumó su tercera derrota al hilo, que lo deja en la séptima casilla.