Pep Guardiola: ‘’Prorobablemente Erling Halaand esté jugando golf en Marbella, durante el Mundial''

Pep Guardiola , entrenador del Manchester City , habló en rueda de prensa previo al partido contra el Borussia Dortmund por la Champions League , entre otros temas, respecto a los planes que tiene a futuro el delantero norugeo, Erling Haaland , durante la época del Mundial Qatar 2022, ya que la selección del atacante nórdico no clasificó a la Copa del Mundo.

‘’Estará en Marbella o en Noruega probablemente. Estoy bastante seguro de que le habría encantado estar en el Mundial, pero tiene una casa en Marbella. Irá allí a jugar a golf. Ojalá no beba ni coma mucho, esperamos que vuelva en forma’’, declaró el técnico catalán.

"Es la primera vez en nuestras vidas que pasa algo así, por lo que no sabemos cómo volverán los futbolistas del Mundial. Si seis vuelven como campeones, regresarán felices, o quizá deprimidos. Alguno puede que reciba un golpe temprano y tenga vacaciones, pero muchos jugadores se perderán el Mundial por el calendario tan loco que tenemos. Ya veremos cuando vuelvan y se reincorporen a nuestra rutina diaria", agregó Pep.

El ‘timonel’ de 51 años destacó las cualidades de Haaland:

‘’No sabía que pudiese moverse en espacios reducidos dentro del área, marca muchos goles desde dentro del área. Se aleja de la acción para acercarse a la portería. Ese tipo de movimientos no son sencillos para un delantero. A parte de su ética de trabajo, es uno de los primeros en llegar a los entrenamientos y uno de los últimos en irse. Cuida su cuerpo, está bien educado respecto a cómo comportarse como profesional y tiene la intención de mejorar. La temporada pasada tuvo algunos problemas con las lesiones pero este año, gracias a nuestros médicos y fisios, puede jugar cada tres días. Eso es muy importante para nosotros y para él’’ implementó el exjugador del Barcelona.

Por otra parte, Guardiola afirmó que el Borussia Dortmund es el club ideal para que Joe Bellingham siga evolucionando como futbolista:

‘’Creo que Dortmund es un sitio perfecto para los talentos jóvenes. Si Bellingham hubiese ido a un equipo puntero de la Premier League quizá no hubiera tenido minutos. Lo mejor para un joven es tener minutos y jugar. Llegó con 17 años, y no se trata solo de su calidad, tiene una mentalidad especial. Ya es uno de los capitanes del equipo, y que eso le pase con 19 años es impresionante. No se trata solo de sus goles, es muy bueno en general. Ya es internacional con Inglaterra con 19 años. Sabemos la calidad que tiene’’, enfatizó el técnico del City.

El estratega nacido en Sampedor Cataluña, se refirió a la dificultad que representa enfrentar al Dortmund:

‘’Es un buen equipo. El hecho de que seamos el Manchester City no hace que sea más fácil. Es un equipo duro. Sé que en los partidos grandes contra el Bayern juegan al máximo nivel. Les tenemos mucho respeto. En la primera parte en Manchester estuvimos torpes, pero mejoramos en la segunda. Sabemos que tenemos que estar al máximo nivel para ganarles, no hay duda’’, declaró Guardiola.

Por último Pep alabó el ambiente que crean los hinchas alemanes en su casa, el Signal Iduna Park:

"Es un estadio fantástico, es algo que sabe todo el mundo. El ambiente, el fútbol atractivo que juegan… Cuando estaba en Alemania y me enfrenté a Klopp y a Tuchel, los partidos siempre fueron difíciles. El ambiente es fantástico, me alegra volver. Hace tres años jugamos sin público, fue una lástima. Creo que aquel partido fue uno de los mejores durante mi carrera en el City'', concluyó el estartega del los 'ciudadanos'.