Frank Lampard, negó que el Chelsea haya pujado por la joven estrella Kai Havertz

El técnico del cuadro ‘blue’ habló del presunto interés que había por el jugador por parte del cuadro londinense; sin embargo, todo lo negó.

Frank Lampard, entrenador del Chelsea, ha negado que el club londinense haya hecho alguna oferta por el centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz.

"No, no ha habido ofertas. Obviamente es un jugador top, pero no voy a comentar sobre jugadores de otros equipos. No podemos concentrarnos en eso, así que no hay mucho más que decir", aseguró Lampard en rueda de prensa este miércoles.

El Chelsea ya tiene cerradas para este verano las incorporaciones del delantero del RB Leipizg Timo Werner y Del mediapunta del Ajax de Amsterdam Hakim Ziyech.

Havertz, de 21 años, se ha convertido en una de las grandes promesas de la Bundesliga esta temporada. El centrocampista ha jugado 41 partidos con el Bayer, ha marcado 16 goles y dano nueve asistencias.

