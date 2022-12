Jefferson Lerma, con la confianza de su DT para el partido Bournemouth vs. Newcastle United

Eddie Howe, estratega del conjunto ‘cereza’, alineó al volante colombiano en el duelo en el Vitality Stadium, para enfrentar a las ‘urracas’, por la Premier League.

Jefferson Lerma cuenta con la confianza de su DT, Eddie Howe, para adueñarse del mediocampo del Bournemouth, cuando este miércoles enfrenten al Newcastle United, en un enfrentamiento válido por la Premier League.

Alineaciones confirmadas:

Bournemouth:

🚨 #BOUNEW TEAM NEWS 🚨



🔺 Kingy passed fit to play

🔺 Kelly starts his first ever #PL game

🔺 Danjuma and Solanke in to start



👀 https://t.co/JzmRp7Mut4 👀



GO ON THE BOYS! @Vitality_UK 👏 pic.twitter.com/xa4XM6dbfY — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 1, 2020

Newcastle United:

TEAM-NEWS 🚨



This is how we line-up for #BOUNEW this evening.



SUBS: K. Darlow, F. Schär, A. Carroll, M. Ritchie, I. Hayden, D. Yedlin, V. Lazaro, M. Almirón, D. Rose. pic.twitter.com/cszHWfQkFy — Newcastle United FC (@NUFC) July 1, 2020



Minuto a minuto:

