Sergio Agüero y los secretos de su operación: "Vi todo, yo miraba lo que hacían"

El delantero argentino del Manchester City contó detalles de lo que fue la intervención del menisco de su rodilla izquierda y aceptó que el tema pudo ser más grave.

Sergio Agüero se ha convertido en un completo personaje cada vez que aparece en Twich. Y su última intervención fue para contar detalles hasta ahora desconocidos de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, tras la lesión sufrida en su rodilla izquierda en un partido con Manchester City.

Publicidad

"Las posibilidades de que Falcao García vuelva a jugar en River Plate hoy son bajas"

"Me tengo que quedar unos días más acá. Fue todo muy rápido. El martes viajé, el miércoles a la mañana me vio el médico y a la hora estaba en el quirófano”, indicó inicialmente el argentino.

De igual manera agregó que “vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije ´la p… que lo parió´. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, pero era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados”.

Arsenal recompone su camino y se mete en las semifinales de la FA Cup: venció 2-1 a Sheffield

Publicidad

En su relato, Agüero contó que “alta droga me dieron. Encima vino una enfermera para hacerme unas preguntas y no tenía forma de responderle. Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada. Miraba la compu”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.