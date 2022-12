Yerry Mina y su regreso a las canchas con Everton: sería titular contra Leicester

El defensor caucano tendrá la oportunidad de jugar este miércoles, después de cuatro meses de ausencia.

Yerry Mina regresó a una convocatoria del Everton después de cuatro mese de ausencia, primero por una lesión y luego por la suspensión del campeonato debido al COVID-19.

Publicidad

“Solo Yerry Mina está de regreso, Sidibé volverá el viernes y Walcott vuelve a entrenar el lunes", indicó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al juego frente al Leicester.

Santiago Arias cumplió y rindió: buen partido con Atlético de Madrid en el empate contra Barcelona

“Es muy importante esto porque ahora tenemos un periodo de muchos juegos y será importante tener a todo el equipo disponible", manifesto el entrenador italiano.

La última vez que Yerry fue titular con el Everton fue en la derrota frente al Arsenal 3-2, el pasado 23 de febrero. Después, fue relegado al banco de suplentes por dos fechas, antes de la para del torneo.

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado, inmenso: estuvo intratable en una nueva victoria de Juventus

Esta es la jornada del miércoles 1 de julio, en la Premier League (hora colombiana):

Arsenal vs. Norwich (12:00 p.m.)

Bournemouth vs. Newcastle (12:00 p.m.)

Everton vs. Leicester (12:00 p.m.)

West Ham vs. Chelsea (2:15 p.m.)

Publicidad