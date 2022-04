A Pep Guardiola no le interesa la renovación de Klopp para tomar sus propias decisiones

A Pep Guardiola, técnico de Manchester City, no le dejaron de preguntar en la rueda de prensa de este viernes por la noticia que supuso en las últimas horas la renovación del contrato de Jurgen Klopp, su colega y par del Liverpool. Precisamente los dos, con sus equipos, luchan en la actualidad por el título de la Premier League.

"Es realmente bueno para la Premier League que (Klopp) extienda su contrato", dijo el español con total sinceridad.

Publicidad

Sin embargo, no le gustó para nada que se pusiera sobre la mesa una pregunta relacionada con la renovación del alemán y una decisión suya de continuar más tiempo en el banquillo del City.

Publicidad

Así Guardiola comentó que "¿por qué debería influir? Cada uno tiene su situación, si decidimos quedarnos más tiempo es porque lo decidimos juntos, no porque mi colega Jürgen prorrogue o no su contrato. No veo la relación".

Publicidad