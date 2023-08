A Virgil van Dijk se le podrá complicar su sanción: lo acusan de conducta inapropiada contra árbitro

El internacional neerlandés Virgil Van Dijk, central del Liverpool, ha sido acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de "conducta inapropiada" por proferir insultos después de ser expulsado contra el Newcastle United.

Fue casi un milagro divino que el Liverpool no saliera sonrojado de St. James Park, después de una primera parte tornada en pesadilla y que pudo dejarles goleados y con dos jugadores menos sobre el campo. Alexander-Arnold estuvo cerca de irse expulsado en menos de un minuto por recibir un empujón, caer al suelo y devolver el balón de malas maneras. Se llevó una primera amarilla y debería haber recibido la segunda unos instantes después al cortar una carrera de Gordon al contraataque. El lateral se salvó de la expulsión, pero no de regalar el 1-0. No controló un pase de cara de Mohamed Salah, la pelota se le escurrió por debajo de la bota y Gordon le robó la cartera y definió por debajo de las piernas de Alisson.

Un primer contratiempo que se agravó mucho más cuando unos minutos después, Van Dijk fue expulsado por derribar a Isak siendo el último defensor. Acción controvertida y que no se confirmó hasta que el VAR dio la razón al colegiado, John Brooks, porque el central holandés tocó el balón, además de la pierna del sueco y porque era discutible la claridad de la jugada. Van Dijk se fue enfadadísimo, gritando al colegiado y al cuarto árbitro, y no estaba mucho más feliz Klopp, que sabía que el partido se le estaba yendo por el sumidero.

La FA ha confirmado que el jugador usó lenguaje abusivo y/o insultos y ahora el central tiene hasta el viernes para defenderse. Recordemos que esta sería la segunda expulsión que sufre el Liverpool luego de la de Alexis Mac Allister frente al Bournemouth. Sin embargo, al argentino se le fue retirada la tarjeta, misma situación que se espera pase con el neerlandés. "El centrocampista del Liverpool fue expulsado en la segunda parte del encuentro de la Premier League tras una entrada sobre Ryan Christie. La Comisión Reguladora Independiente ha estimado el recurso presentado por el club contra la suspensión, por lo que Mac Allister podrá ser convocado el domingo por los Reds en su visita al Newcastle United."

Publicidad

En principio, por esta roja, Van Dijk solo se perdería el encuentro contra el Aston Villa este fin de semana, pero de confirmarse la acusación, se podría perder también el del próximo fin de semana, justo antes del parón por selecciones, contra el Wolverhampton Wanderers.