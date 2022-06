Ahora sí se vistió de celeste: Manchester City confirmó el fichaje de Erling Haaland

Manchester City confirmó este lunes el fichaje de Erling Haaland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 51 millones de libras (unos 55 millones de euros).

El noruego, de 21 años, se unirá al City el próximo 5 de junio, con un contrato de cinco años hasta el verano de 2027.

En sus dos temporadas y media en el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la 2020/2021.

Con su fichaje por el Manchester City, Haaland emula a su padre Alfie, quien llegó al conjunto inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los 'celestes' hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y le retiró del fútbol profesional.

¿Cuáles fueron las primeras palabras del jugador noruego como nuevo jugador del Manchester City?

"Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo", apuntó Haaland en declaraciones al club.

