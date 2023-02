Al Leeds United, de Luis Sinisterra, se le 'embolata' la búsqueda de un nuevo entrenador

Andrea Radrizzani, dueño del Leeds United, aseguró que necesitan "más tiempo" para encontrar a un nuevo entrenador tras el despido de Jesse Marsch el pasado lunes.

El dueño de los 'whites' sugirió en redes sociales este martes que el club anunciaría al nuevo técnico este mismo miércoles, pero hoy 8 de febrero de 2023 confirmó que aún no está cerrado.

"Aún no", respondió Radrizzani a un aficionado en Twitter que le preguntaba por el estado de la contratación del nuevo entrenador. "Necesitamos más tiempo. Ahora es momento de apoyar a los chicos. Los mantendré informados", señaló.

La búsqueda de entrenador del Leeds sufrió un revés este martes por la noche cuando uno de los candidatos, Carlos Corberán, renovó su contrato hasta 2027 con el West Bromwich Albion, descartando su marcha a Elland Road.

Medios británicos relacionan a dos españoles, Andoni Iraola, actual técnico del Rayo Vallecano, y a Rafa Benítez, sin trabajo desde que salió del Everton, con el puesto de entrenador del Leeds.

Sin embargo, Iraola, tiene contrato hasta junio de 2023 con el equipo de Vallecas. Aún así desde la dirección deportiva del equipo inglés Iraola encaja y gusta para hacerse con el cargo.

Acercamiento a Raúl

Días atrás, el Leeds intentó contactar con la ex-estrella del Real Madrid, Raúl González Blanco, quien ahora mismo se destaca por ser el entrenador del Castilla. La negociación finalmente no pudo ser realizada ya que no se cumplía con el momento idóneo para que la operación se pudiera cerrar. El español era una opción que gustaba en el equipo inglés, pero él no quería abandonar al Real Madrid en plena mitad de temporada.

Los whites' de los últimos 15 puntos, solo han podido conseguir 3. Razón más que suficiente para la desesperación de los directivos que no quieren volver a disputar la segunda división inglesa. Recordemos que el equipo de la mano de Márcelo Bielsa logró ascender a la Premier League 16 años después de su descenso en la temporada 2003-2004 .

¿Cuándo es el próximo partido del Leeds donde milita Luis Sinisterra?

El Leeds, dirigido por Michael Skubala, Paco Gallardo y Chris Armas, de forma interina, se medirá este miércoles 8 de febrero al Manchester United por la jornada 22 de la Premier League.