Alex Iwobi y la competencia por un puesto con James Rodríguez: “No es fácil ganar un lugar”

Alex Iwobi es otro de los puntos altos que ha tenido el Everton en la presente campaña, además, teniendo que figurar cuando no ha estado James Rodríguez .

De hecho, en una extensa entrevista con la página oficial de los ‘toffees’, el atacante nigeriano se refirió a la competencia que hay por un puesto en la titular.

"Quiero ganar trofeos con el Everton y estar muy involucrado en ese logro. No es fácil ganar un lugar, así que me hace trabajar más duro. Sé que si no juego bien, otros se me adelantarán”, afirmó de entrada.

Además, habló sobre los refuerzos del equipo de la ciudad de Liverpool para la presente temporada y que le dieron un salto de calidad.

“Somos muy ambiciosos e intentamos hacer de esta una temporada especial y es emocionante cuando agregas talento al equipo”, finalizó.