Alexis Mac Allister y el estremecedor relato de su lesión, en palabras de Jurgen Klopp

"Obviamente no soy médico, pero me han explicado todos los días por qué aún no está preparado y es un poco más complicado de lo que pensábamos en un primer momento". Esas fueron las palabras de Jurgen Klopp, técnico de Liverpool, cuando en una conferencia de prensa le preguntaron por el estado de salud de Alexis Mac Allister, quien se lesionó el pasado 6 de diciembre en un partido frente a Sheffield United, en la Premier League.

Sin embargo, el entrenador de los de 'Anfield Road' fue más allá y dejó unas palabras que impresionaron a propios y extraños al referirse sobre el jugador de la Selección Argentina. "El otro chico le pisó la rodilla y el perno, la cosa debajo de la bota, y atravesó el músculo hasta llegar al hueso. Así que ahora tenemos que esperar hasta que el hueso sane y hasta que Macca pueda soportar el dolor", explicó Klopp, encendiendo las alarmas y detallando lo sucedido, razón por la que el volante no ha podido estar disponible en los dos últimos compromisos de club inglés.

"Es bastante doloroso y, en realidad, Alexis Mac Allister es un tipo súper duro, pero tenemos que asegurarnos de que no haya infección y que no pase nada, y eso es importante. Así que fue realmente... Nunca antes había tenido esta lesión con uno de mis jugadores", agregó Klopp.

Todo esto sucedió en la previa del partido entre Liverpool y Manchester United, que será este domingo 17 de diciembre, y que tiene todos los focos en la jornada del fin de semana en la Liga de Inglaterra.

"Pero ahora no lo tenemos, al volante argentino, y espero que no tarde tanto en sanar. Así que espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y ya veremos", complementó el alemán al servicio del histórico cuadro de Inglaterra.