Alexis Sánchez aún no renovó con Arsenal, según Arsene Wenger

El delantero chileno solo le queda un año de contrato y podrá irse gratis a final de la temporada, pero el equipo inglés quiere intentar retener a su goleador o venderlo por una buena suma de dinero.

Alexis Sánchez y el Arsenal no han avanzado en las discusiones para la renovación del futbolista chileno, dijo este miércoles el entrenador del club inglés, Arsene Wenger.

Sánchez "entra en su último año de contrato. No hemos progresado en este frente", aseguró Wenger, cuya admisión alimentará los rumores de un fichaje por el Mánchester City, entrenado por el español Josep Guardiola, que tuvo al chileno a sus órdenes en el Barcelona.

Wenger mencionó que la situación "no es ideal", pero que "no significa que los jugadores que están en el último año de su contrato no puedan extender su contrato. Queda esa posibilidad y podemos trabajar en ella".

Aun así, el entrenador francés admitió que "desgraciadamente" existe la posibilidad de que el delantero de 28 años, el más desequilibrante del club inglés, se vaya gratis a otro equipo al final de esta temporada.

Sánchez sufre una lesión en los abdominales que le impidió disputar el primer partido de liga ante el Leicester (3-3) y le mantendrá también alejado del próximo encuentro ante el Stoke.

El chileno ha marcado 72 goles en tres temporadas con el Arsenal, al que llegó en 2014 tras tres cursos en el FC Barcelona.