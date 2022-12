Alexis Sánchez y Mesut Özil podrían dejar el Arsenal, reconoció Arsène Wenger

La venta durante el mercado de invierno (boreal) de las estrellas ‘gunners’ es "posible", reveló este jueves el técnico francés sobre sus dos jugadores en ataque, que finalizan su contrato a final de temporada.

"Es posible", indicó el técnico francés, a dos días de la visita al Watford en la Premier League. "Una vez que estamos en este tipo de situaciones hay que considerar todas las opciones", añadió.

Pero Wenger explicó que el Arsenal no ha fijado "por el momento" una fecha límite en las negociaciones de renovación de ambos jugadores.

"Siempre he dicho que el hecho de que no encontramos un acuerdo el año pasado no quiere decir que los jugadores quieran irse necesariamente. Los dos parecen felices aquí y espero que encontremos una solución", prosiguió el técnico ‘galo’.

Si el alemán y el chileno no renuevan sus contratos serán libres de firmar con el club que deseen el próximo verano (boreal), sin contrapartida económica para el Arsenal.

Así pues, la ventana de fichajes de enero es la última ocasión para que los 'gunners' obtengan dinero por su traspaso.

Sánchez, de 28 años, fichó por el Arsenal en 2014, un año después que Özil, de la misma edad.

Según los medios, el París SG y el Manchester City estarían interesados en el jugador chileno.