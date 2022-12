Álvaro Morata, Falcao García y la maldición del 9 del Chelsea

El delantero español habló con ‘Four Four Two’ y contó algunas incidencias del club inglés, entre ellas la insistencia de sus compañeros para que no escogiera este número.

Álvaro Morata, nueva contratación del Chelsea, concedió una entrevista en la cual habló sobre una supuesta maldición que tiene el dorsal 9 del club inglés, mismo número que utilizó Radamel Falcao en su paso por el cuadro londinense.

“Fue una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué aquí. Incluso mis compañeros de equipo me rogaron que no cogiera la camiseta con el dorsal ‘9’ porque estaba maldita. Pero yo la quería.”, sostuvo el delantero.

Morata cumple un excelente inicio de temporada, en 10 partidos disputados ha marcado siete tantos, siendo el goleador del equipo en la presente temporada. “Hice un par de cosas para evitar esa maldición o la mala suerte que me pudiera traer. ¿Cuáles? No te las puedo decir ¡porque si lo hago la maldición volvería!”, añadió el delantero español.

