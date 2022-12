Ander Herrera se despidió del Manchester United: "Ha sido un verdadero honor"

El mediocampista español, que termina contrato a final de temporada y no renovará, dejó un mensaje de adiós para los aficicionados de los 'red devils'.

El centrocampista de 29 años, Ander Herrera, se despidió este sábado de los seguidores del Manchester United a través de un vídeo en el que asegura que "ha sido un verdadero honor" jugar en el que, según su opinión, es "el mejor club de Inglaterra".

Ander Herrera, que dejará el Manchester United al término de esta temporada , indicó que su "corazón es 'red'" desde la primera vez que vistió la camiseta del conjunto inglés, "un club con miles de seguidores que respetan y recuerdan a los jugadores que lo dieron todo", dijo.

"Yo me sentí especial cuando corearon mi nombre y cuando los seguidores decidieron que yo fuese parte de esta increíble historia", continuó el centrocampista vasco.

"Cada vez que representé al Manchester United, en cada partido, en las victorias y en las derrotas, incluso cuando no he podido ayudar desde el césped, entendí lo que este club significa. Voy a recordar cada uno de los casi 200 partidos que he jugado con esta camiseta porque haber jugado para el mejor club de Inglaterra ha sido un verdadero honor", señaló.

Ander Herrera llegó al Manchester United en junio de 2014 y recibió el premio Sir Matt Busby como mejor jugador del año en la temporada 2016/17.

