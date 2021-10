Andros Townsend explicó las razones por las que celebró como Cristiano Ronaldo, en Old Trafford

Manchester United no pudo con Everton, en Old Trafford, y Andros Townsend no solo fue tendencia por el gol para los ‘toffees’, sino también por su particular celebración.

El atacante del elenco de Liverpool decidió imitar a Cristiano Ronaldo con su festejo, estando el portugués en cancha y ante los miles de aficionados de los ‘red devils’ en el estadio.

Aunque parecía polémica, Townsend, luego del partido, explicó que no lo hizo para ofender a nadie y de hecho confesó que su ídolo es ‘CR7’.

“El festejo fue sin faltar al respeto. Él es mi ídolo, crecí viendo a Cristiano. Me pasaba horas en el campo de entrenamiento intentando copiar sus técnicas”, aseveró.

De hecho, al final del partido se conocieron fotos de una conversación que tuvo el inglés con el portugués, donde posiblemente le explicó lo sucedido.