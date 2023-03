Antonio Conte le respondió a Richarlison: "El entrenador no es tonto"

Este sábado, el Tottenham volvió a la senda de la victoria junto a su hinchada luego de derrotar 3-1 al Nottingham Forest. Más allá del buen desempeño y del fútbol mostrado, lo más llamativo ocurrió al final del encuentro, pues Antonio Conte respondió a las fuertes declaraciones de Richarlison , tras quedar eliminados de la Champions League.

El pasado miércoles, los 'spurs' no pudieron hacer nada y empataron frente al Milan en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El 'rossoneri' había ganado 1-0 en Italia y en Inglaterra defendió la ventaja con éxito. Si bien no fue un buen resultado para el Tottenham, Richarlison jugador de su registro, terminó desencajado y la emprendió contra su técnico, el italiano Antonio Conte.

El brasileño jugó los últimos 20 minutos contra los italianos, pero al finalizar mostró su descontento por no ser inicialista. "No hubo explicación otra vez, a ver qué nos dice Conte, pero no soy tonto, soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una mier...", sentenció el carioca.

De esa manera, se desahogó por su presente en los 'spurs'. Antonio Conte no se refirió al tema y por el contrario lo puso en la titular de este sábado frente al Nottingham Forest. Richarlison respondió en cancha, ya que asistió en el segundo tanto a Heung Min Son. Para sorpresa de muchos, el partido culminó y el estratega italiano replicó las palabras del brasileño de días anteriores: “No olvidéis que Richarlison comenzó muy bien la temporada y después de 3 o 4 juegos comenzó a jugar regularmente. Jugó bien pero no marcó, sólo en Champions, pero estuvo muchas veces de titular. Luego tuvo una lesión grave y estaba realmente preocupado de perderse el Mundial. Luego se recuperó, pero tuvo otra lesión grave en la Copa del Mundo. Regresó y tardó como un mes en recuperarse. Tuvo otros problemas físicamente pero repito, el entrenador no es tan estúpido. Todos los entrenadores no son tan tontos. Sí quieres jugar... Pero luego, cuando juegas, tienes que rendir”.

Conte no tuvo en reparo en hablar sobre el tema y siguió de largo en cuanto a sus decisiones como entrenador: “Los entrenadores intentan sacar de inicio a sus mejores jugadores. No les importa si son Richarlison, Kane, Son, Lucas, Kulusevski o Danjuma..., queremos ganar. Tengo que tomar la decisión correcta. Necesitábamos sumar puntos y necesitamos ganar en todos los partidos. Entiendo que si hablas con todos los jugadores, quieren jugar todos los partidos, incluso cuando están cansados. No es justo esto porque repito hay que tomar la mejor decisión. Si el jugador está cansado, entonces quiere jugar, y luego se lesiona, entonces está fuera y relajado, pero yo estoy despedido".

Ahora solo queda esperar si Richarlison responderá de nuevo o todo se arreglara en la interna de un equipo que ahora es cuarto en la Premier League con 48 puntos.