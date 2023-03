No, gracias.

Antonio Conte tildó de "egoistas" a los compañeros de Dávinson Sánchez: "No somos un equipo" "Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón", afirmó Antonio Conte, tras el empate 3-3 con el Southampton.