Antonio Valencia cometió error en redes sociales que lo dejó mal parado ante José Mourinho

El ecuatoriano le dio 'me gusta' a una publicación en Instagram en la que se pedía la salida del técnico de Manchester United, que no pasa por su mejor momento deportivo.

Antonio Valencia, jugador ecuatoriano del Manchester United, tuvo un verdadero 'chasco' en las redes sociales este martes cuando le dio me gusta a una crítica a José Mourinho, quien quedó en una situación incómoda tras el empate 1-1 Valencia, en la cancha de Old Trafford.

Por esa razón y ante la ola de comentarios que se presentaron, Valencia tuvo que salir a disculparse.

"Ayer he dado like (me gusta) a un mensaje en Instagram sin leer el texto que acompañaba a la imagen”, escribió hace pocas horas el jugador de 33 años en Twitter. “No es mi punto de vista y pido disculpas por ello. Apoyo plenamente a mi entrenador y a mis compañeros y estamos dándolo todo para mejorar los resultados”, escribió el ecuatoriano.

Manchester United marcha en la décima posición de la Liga de Inglaterra, con 10 puntos, tras las primeras siete jornadas. Con esos números se habla en la prensa inglesa de la posibilidad de la salida del técnico Mourinho.