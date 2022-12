Arquero inglés que se comió un sándwich en la cancha se declaró en la ruina

Wayne Shaw y su imagen le dieron la vuelta al mundo tras su curioso acto en un partido de la FA Cup de Sutton frente a Arsenal. Fue investigado y se quedó sin trabajo.

Shaw volvió a aparecer públicamente en las últimas horas y lo hizo para dar a conocer el pobre presente que vive, según él, por haber ingerido alimentos en el terreno de juego.

“Hablar de aquel episodio me hace sentir náuseas. Me arruinó la vida, pero no soy una mala persona”, afirmó el arquero, que lució pasado de kilos y que impresionó a propios y extraños por jugar en una división menor del balompié de Inglaterra.

“Si lo hubiese sabido, no lo hubiera hecho. No sabía nada sobre estas apuestas y no recibí un centavo, ni le recomendé a nadie apostar a que haría algo así”, agregó Shaw, en charla con ‘Sportsmail’, quien fue investigado por la FA al ser relacionado con apostadores.

“Tengo una familia que mantener y un crédito que pagar y lo perdí todo de un día para otro. Es difícil aceptarlo”, finalizó el inglés.