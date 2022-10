Arsenal vs Liverpool: a qué hora y dónde ver el partido de la Premier League

Arsenal y Liverpool protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la novena jornada de la Premier League , en el Emirates Stadium, donde ambas escuadras buscarán con todas su figuras sumar los tres puntos, para empezar a escalar en la tabla de posiciones.

El conjunto 'londinense' está viviendo una de las temporadas más fructíferas en calidad de juego y resultados, por lo que espera seguir por esa línea, para no perderle vista, ni ventaja al Manchester City, comandado por Erling Haaland.

Por su parte, el Liverpool no está pasando su mejor campaña, siendo el inicio de temporada empañado por las bajas, ausencias y el no protagonismo esperado de aquellos que llegaron a aportar, y esto se ha evidenciado dentro del terreno y afuera de él, porque los números no son tan positivos.

Actualmente, el conjunto de Luis Díaz es décimo con 10 puntos, mientras que Arsenal es segundo con 21 unidades, a dos del líder Manchester City, por lo que de ganar este encuentro, regresaría a la cima de la tabla de posiciones.

¿A qué hora y dónde ver el partido de la Liga de Alemania entre Arsenal y Liverpool?