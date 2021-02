Bale y Mourinho, una relación que estalló y el galés lejos de rendir en Tottenham

La relación entre Gareth Bale y José Mourinho se sigue debilitanto, tras la llegada del galés al Tottenham . El exfutbolista del Real Madrid llegó esta temporada a préstamos al conjunto londinense, luego de ser relegado al banco 'merengue'.

La esperanza de los 'spurs' era que el galés recuperara su mejor rendimiento de la mano del entrenador portugués. Sin embargo, Bale ha presentado algunas molestias físicas y cuando ha estado presente en los juegos, no ha sido solución para 'Mou'.

“No es una lesión clara. No entrenó el lunes. El martes entrenó con el equipo, pero se me informó de que su deseo era trabajar con los preparadores durante un par de días para fortalecer la zona donde no se sentía cómodo. Esa es la razón por la que no está aquí”, declaró Mourinho tras la derrota frente al Everton en la FA Cup.

Esta temporada, el delantero de 31 años, ha participado en 15 de los 35 partidos que ha disputado el Tottenham. Estando en cancha solamente el 11% de los minutos de los londinenses. Además, ha aportado 4 goles, pero no ha demostrado confianza y seguridad para su entrenador.

