Bruno Fernandes, tras la goleada sufrida: "No hay mucho que decir en momentos así"

El capitán del Manchester United, el portugués Bruno Fernandes, ha admitido que él y sus compañeros sienten "mucha rabia" tras la derrota ante el Liverpool, pero ha defendido que la goleada por 7-0 "no define" a su equipo.

En declaraciones a la cadena Eleven Sports lusa, Fernandes comentó la hecatombe sufrida en Anfield Road, donde su equipo perdió por un abultado 7-0, y afirmó que "aún queda mucho por conquistar".

"Este partido no define a este equipo, no puede definir a este equipo. Al menos para nosotros. Puede que lo defina para otros, pero no para nosotros. El camino aún es largo", aseguró el internacional portugués.

El capitán de los "Diablos Rojos" añadió que la temporada no está perdida, porque sólo perdieron tres puntos, y subrayó que "hay que creer que todavía hay mucho por conquistar".

Sin embargo, reconoció que los jugadores del United sienten "mucha tristeza, mucha rabia".

"Perder el partido en casa ante un rival ya es malo, perder de esta manera es aún peor", aseveró.

El Manchester United se fue al descanso perdiendo 1-0 tras un gol al final de la primera parte, ante el que Bruno Fernandes dijo que su equipo no supo "reaccionar", y volvió a encajar al inicio de la segunda.

"A partir de ahí dimos demasiado espacio al Liverpool para salir al contraataque y sabemos que son muy fuertes en eso", resumió.

El próximo compromiso del Manchester United es el próximo jueves ante el Betis por la Liga Europa, donde deberán "dar una respuesta inmediatamente".

"No hay mucho que decir en momentos así. Hay que dar una respuesta inmediatamente el jueves, en una competición diferente, pero no hay nada que decir. Tenemos que seguir adelante", recalcó.