Burnley vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

Honor al campeón, el Manchester City abre el telón el viernes (2:00 p.m. hora de Colombia) en casa del recién ascendido Burnley con la ambición de conquistar una cuarta corona consecutiva, algo inédito en el país inventor del fútbol.

Hora y dónde ver Burnley vs. Manchester City, EN VIVO

El partido de la primera fecha de la Premier League, entre Manchester City y Burnley se podrá ver EN VIVO desde la 2:00 p.m., en ESPN y www.starplus.com, en un emocionante encuentro en el que los 'citizens' quieren volver a vibrar con su equipo y los aficionados 'vinotintos' esperan iniciar con el 'pie derecho' su regreso a la máxima carpa del fútbol inglés.

Así llega el Manchester City

El club propiedad de Abu Dhabi United Group, que en junio se proclamó campeón de Europa por vez primera, se ha transformado en una máquina casi invencible a golpe de talonario y de una política deportiva paciente e inteligente.

Si bien Pep Guardiola ha perdido a su capitán Ilkay Gündogan (FC Barcelona), cuenta con Mateo Kovacic (ex del Real Madrid y del Chelsea) para reemplazarlo, y ha fichado a Josko Gvardiol (Leipzig) como refuerzo de lujo de una ya de por sí nutrida defensa.

Además conserva el núcleo de la exitosa temporada pasada, con Kyle Walker, John Stones, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Erling Haaland, el delantero que marcó 36 goles en su primer curso en Inglaterra.

Después de haber peleado por el título la temporada pasada, con 84 puntos en su casillero, y 88 goles a favor para finalizar en segundo puesto, el Arsenal de Mikel Arteta parece dispuesto para aspirar de nuevo a lo máximo.

Sus propietarios estadounidenses, habitualmente con mayor contención de gasto, han tirado de chequera este año para hacerse con el delantero Kai Havertz y con el centrocampista Declan Rice, que supuso un fichaje récord en el club.

El defensor francés William Saliba, cuya baja por lesión en el tramo final de la pasada temporada costó caro, está de vuelta, y los 'Gunners' dieron ya un primer aviso al imponerse al Manchester City en los penales en la Community Shield.

Más programación de la primera fecha de la Premier League:

- Sábado 12 de agosto

Arsenal vs. Nottingham Forest - 6:30 a.m.

Bournemouth vs. West Ham - 9:00 a.m.

Brighton vs. Luton Town - 9:00 a.m.

Everton vs. Fulham - 9:00 a.m.

Sheffield United vs. Crystal Palace - 9:00 a.m.

Newcastle vs. Aston Villa - 11:30 a.m.

- Domingo 13 de agosto

Brentford vs. Tottenham - 8:00 a.m.

Chelsea vs. Liverpool - 10:30 a.m.

- Lunes 14 de agosto

Manchester United vs. Wolverhampton - 2:00 p.m.