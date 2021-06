"Carlo Ancelotti pareció perder el interés en el Everton, su salida no sorprende para nada"

Carlo Ancelotti sorprendió a todos en el fútbol europeo tras dejar la dirección técnica de Everton para irse a dirigir al Real Madrid, equipo con el ganó la Champions League.

Esta decisión dejó 'boquiabiertos' a todos en el equipo inglés, donde confiaban en el entrenador italiano para consolidar un proyecto que diera de qué hablar en la Premier League.

Pero lo que dejó repercusiones fue su retorno a la 'casa blanca', luego de que Zinedine Zidane saliera del club y se abriera la vacante para el banquillo del equipo español.

Ante esto, varios han sido los comentarios contra el ex estratega de los 'toffees'. Ahora, en el 'Daily Star' han publicado una extensa columna de opinión, con sendas palabras sobre lo hecho por Ancelotti.

"La salida de Carlo Ancelotti del Everton no me sorprendió en absoluto. Parecía que había perdido el interés. Y no es estúpido. Habría visto en las últimas semanas que están a kilómetros de distancia. Ancelotti quiere gestionar un club de los cuatro primeros. Habrá visto lo suficiente como para darse cuenta de que los cuatro primeros son imposibles para el Everton en este momento", expresaron en el medio inglés.

Además, agregaron que: "No puedes tener un récord de casa como ese y esperar hacer algo. Sin embargo, tiene algo de culpa. Su trabajo es sacarle una melodía a esos jugadores. Pero necesitan ritmo. Necesitan dos extremos rápidos".

Resta conocer cuál será el reemplazante en el banco del Everton, de James Rodríguez y Yerry Mina, quienes se quedaron sin entrenador en el fútbol de Inglaterra.