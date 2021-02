Carlo Ancelotti sigue bravo con su Everton: quiere más actitud y lucha contra Leeds

Luego de la derrota del Everton 2-0 frente al Newcastle del último sábado, Carlo Ancelotti se vio molesto con el rendimiento del equipo y cuestionó la actitud de su dirigidos.

A propósito, el entrenador italiano habló en rueda de prensa y dejó claro sus objetivos a futuro con el Everton, además recalcó que espera más de sus jugadores para el partido del próximo miércoles contra el Leeds de Marcelo 'Loco' Bielsa .

"Estábamos decepcionados por la derrota ante el Newcastle, mañana tenemos otra oportunidad, pero tenemos que mostrar una actitud y un espíritu diferente. Los jugadores saben comportarse en la Premier League ", afirmo 'Carletto'.

Además, recordó la última derrota de los 'toffees' y espera corregir los errores mostrados: "No es difícil de explicar. Ellos [Newcastle] fueron mejores que nosotros en espíritu de lucha y actitud. Es una buena lección para nosotros, solo con calidad no puedes ganar partidos. Pensamos que tal vez no sea tan difícil, tal vez con nuestra calidad podamos ganar ”.

"La Champions sigue siendo un sueño para nosotros, pero creo que los partidos contra Leicester y Newcastle nos dieron una respuesta. Para luchar por el cuarto lugar, tenemos que mejorar ”, sentenció el entrenador del Everton.

El equipo de James Rodríguez y Yerry Mina se encuentra en la octava posición del fútbol inglés con 33 puntos, a dos unidades de puestos europeos. Los 'toffees' tienen pendiente dos partidos aplazados.