Carlo Ancelotti y sus polémicas declaraciones tras la expulsión de Lucas Digne: "Apelaremos, seguro"

Al minuto 72, cuando Everton trataba de buscar el descuento en la derrota frente a Southampton , una acción infortunada terminó con toda ilusión de James Rodríguez y sus compañeros. Lucas Digne vio la roja por un fuerte pisotón a Kyle Walker-Peters​.

El lateral francés perseguía al jugador rival en una corrida a toda velocidad y en una acción igual de rápida, terminó pisando el tobillo del futbolista de los 'Saints', por lo que el árbitro Kevin Friend lo expulsó de inmediato.

Finalizado el encuentro, Carlo Ancelotti mostró su descontento por la tarjeta roja, pues para él "No fue una mala intención. Corría atrás y tuvo un contacto con el tobillo del oponente, pero no tenía la intención de lastimar al jugador o usar una conducta violenta. No fue la decisión correcta".

Esta es la segunda expulsión consecutiva que sufre el Everton, pues la semana pasada Richarlison vio el cartón rojo tras una dura entrada con los taches arriba sobre Tiago Alcántara, en el derbi de Merseyside contra Liverpool. En el mismo partido, Jordan Pickford cometió otra fuerte infracción sobre Virgil Van Dijk, causándole una rotura de ligamentos, que lo dejará fuera de las canchas durante toda la temporada.

Esas polémicas acciones causaron controversia durante toda la semana y tanto Pickford como Richarlison fueron objeto de críticas por parte de aficionados ingleses y de la misma prensa. Cosa que para 'Carletto', tuvo en cuenta el árbitro en el partido de hoy y por eso habría expulsado a Digne ante una mínima duda.

“La tarjeta roja a Digne fue una broma, no fue intencional, seguro que no fue violenta. Tal vez era para una amarilla. Quizás toda esta charla de toda la semana contra Pickford, contra Richarlison, afectó la decisión y si es así, no es justo. Apelaremos, seguro", apuntó el técnico italiano con un tinte de polémica.Carlo Ancelotti y sus polémicas declaraciones tras la expulsión de Digne.