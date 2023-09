Chelsea busca refugio en una de sus jóvenes estrellas: Mykhailo Mudryk, el llamado a brillar

Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea, está tratando de restaurar la confianza del delantero Mykhailo Mudryk jugando con él a darle al larguero desde fuera del área.

El ucraniano, que llegó por unos 70 millones al Chelsea en enero, ha disputado 22 encuentros con los 'Blues', pero no ha marcado ningún gol en este tiempo. Para recuperar al futbolista, Pochettino le ha planteado un curioso juego.

"Con Mudryk me gusta jugar a veces a darle al larguero desde fuera del área", comentó Pochettino antes de recibir al Brighton & Hove Albion en la Copa de la Liga.

"Me dijo: "No quiero jugar más contigo porque siempre me ganas". Y le respondí: "Sí, te gano porque tengo fe y el equilibrio perfecto de fe y calidad. Lo sé muy bien porque tengo 50 años. Tú aún eres joven y tienes que conocerte a ti mismo", añadió Pochettino.

"Hoy ha sido el primer día en que hemos empatado, porque siempre ganaba. Le dije que ahora es cuando tiene que empezar a creer en sí mismo y en su calidad. Si no, es difícil tener ese equilibrio".

Mudryk llegó al Chelsea tras un culebrón con el Arsenal y después de media temporada con el Shakhtar Donetsk en la que marcó diez tantos en 18 partidos, lo que posibilitó su salto a la Premier.

Sin embargo, Mudryk no ha cumplido aún con las expectativas y tampoco le ha beneficiado el desastroso año que arrastra el Chelsea y que no ha mejorado con la nueva temporada. Los de Stamford Bridge han conseguido cinco puntos de 18 posibles y apenas han marcado cinco goles en seis jornadas.

Por el momento, el conjunto inglés espera dejar en el pasado los resultados no tan positivos que lo han acompañado en el inicio de la temporada y empezar a sumar de a tres, para así escalar en el rentado local y aproximarse a los puestos de torneos internacionales.