Chelsea goleó 0-3 a Everton y se ilusiona con su sexto título de la Premier League

Gracias a los tantos de Pedro, Cahill y Willian, los ‘blues’ llegaron a 81 puntos en 35 fechas de la Liga inglesa. Restan tres jornadas para el final campeonato, pero el Chelsea tiene un encuentro aplazado.

El Chelsea consolidó su liderato en la liga inglesa de fútbol al vencer por 0-3 en campo del Everton (7º), este domingo en una 35ª jornada en la que pincharon los dos equipos de Manchester, ya que el United empató en casa (1-1) con el Swansea (18º), mientras que el City también igualó (2-2) en campo del Middlesbrough (19º), que están en zona de descenso.

Chelsea goleó 0-3 al Everton: acá, los goles Los tantos del español Pedro Rodríguez (66’), Gary Cahill (79’) y el brasileño Willian (86’) permitieron al Chelsea colocarse de forma provisional con siete puntos de ventaja sobre el segundo, Tottenham, que recibe este domingo al Arsenal, sexto clasificado.

El español Pedro, cuando quedaba menos de media hora, pudo encontrar puerta para el Chelsea, que no lograba sorprender al Everton.

El exjugador del Barcelona recibió un balón fuera del área, de espaldas a portería, se dio la vuelta y conectó un disparo que se coló por la escuadra derecha del portero rival.

"Tuvimos mucha paciencia para golpear en el momento adecuado. Merecimos ganar", afirmó el entrenador italiano del Chelsea, Antonio Conte.

"Marcamos un gol fantástico con Pedro. Eso nos da mucha confianza", añadió el técnico.

Everton no se pudo levantar tras ese gol y llegaron después los tantos de Cahill, que recogió un golpe franco mal despejado (79’), y después de Willian, tras un centro de Cesc Fábregas (86’).

Antonio Conte y sus hombres se acercan cada vez más al título, con cuatro partidos a disputar, tres de ellos en Stamford Bridge, con rivales como Middlesbrough, West Bromwich, Watford y Sunderland, que ya está descendido.

"La victoria fue convincente pero tuvimos que trabajar duro para conseguirla", afirmó Cahill al final del partido.

"El gol de Pedro fue especial. A veces necesitas un poco de clase para sorprender al rival, y eso es lo que hizo él hoy. Es un gran resultado para nosotros", añadió el defensa inglés.

- Empates de los equipos de Mánchester -

De los empates de los equipos de Mánchester salió beneficiado el Liverpool que mantiene la tercera plaza con 66 puntos, pese a no jugar, ya que tiene su partido el lunes con el Watford (13º).

El City, cuyos dos tantos fueron anotados por el argentino Kun Agüero (69 de penal) y el brasileño Gabriel Jesus (85’), es cuarto empatado con el Liverpool, mientras que el United sigue quinto, con un punto menos.

En su partido en Middlesbrogh, el City fue siempre a remolque en el marcador, ya que el español Álvaro Negredo (38’) adelantó al Boro, antes de que Agüero empatara de penalti (69’).

Pero Calum Chambers puso de nuevo por delante al equipo local (77’), aunque el equipo de Pep Guardiola pudo al final salvar un punto por medio de un cabezazo de Gabriel Jesus (85’).

Por su parte, el United desaprovechó una preciosa ocasión de subirse al podio provisional de la Premier al empatar 1-1 ante el Swansea, con un gol de su delantero Wayne Rooney, que recupera algo de protagonismo.

Rooney abrió el marcador al final de la primera parte (45’+3’), tras un penal cometido a Marcus Rashford, pero finalmente el islandés Gylfi Sigurdsson (79’), con un excelente golpe franco, hizo el empate, el décimo en casa esta temporada para el United.

Además, el equipo de José Mourinho sufrió otras dos lesiones, las de los defensas Luke Shaw y Eric Bailly, que se unen a la larga lista de indisponibles, empezando por las estrellas Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba, que debería volver en los próximos días.

"Perdemos jugadores y perdemos puntos, por lo que fue un mal día", aseveró Mourinho.

"No parecíamos cansados y exhaustos, estamos cansados y exhaustos. No se puede sacar la actuación de contexto. Este es nuestro noveno partido en abril. No es humano", añadió el portugués.

"Tenemos una plantilla de 22 jugadores, que se ha reducido a 13 o 14. Los jugadores están muy cansados", concluyó el técnico.