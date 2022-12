Clubes de la Premier League, investigados por lavado de dinero

El parlamentario también señaló que las autoridades deportivas no hacen "suficiente" para paliar este problema.

El ministro británico Ben Wallace dijo en una reunión parlamentaria que se está investigando a "un club o clubes profesionales" por lavado de dinero.

"No puedo revelar cuántos son ni cuáles son porque interferiría con la operación", añadió Wallace.

"La industria del deporte es tan susceptible como cualquier otra para que el dinero sucio sea invertido o para que sus organizaciones sean usadas como una manera de blanquear dinero", explicó.

Un portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen no confirmó ni negó estas alegaciones y agregó que no han denunciado a ningún club profesional por blanqueo de dinero y que no hay ningún juicio en proceso.

