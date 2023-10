Controversial y millonario fichaje del Chelsea en el 2016 anunció que 'cuelga los guayos'

El centrocampista inglés Danny Drinkwater, campeón de la Premier League con el Leicester City y millonario fichaje del Chelsea, anunció su retiro a los 33 años tras admitir que había estado "en el limbo" demasiado tiempo.

Drinkwater, por el que el Chelsea pagó 40 millones de euros en 2016 después de ganar la Premier con el Leicester donde fue titular indiscutible. Apenas jugó 23 encuentros con los 'blues' en cinco años y tuvo cesiones con poco éxito en Burnley y Aston Villa.

A esto se sumaron sus problemas fuera de los terrenos de juego al mediocampista, de 33 años, y es que Drinkwater fue detenido por conducir ebrio y se declaró culpable después de estrellar su coche en 2019, se lesionó el tobillo en una pelea en un local nocturno el mismo año y en 2020 golpeó con la cabeza de Jota, compañero de equipo del Aston Villa, en un incidente en el campo de entrenamiento en 2020.

Su última experiencia profesional fue en el Reading, del Championship inglés, donde estuvo cedido en la temporada 2021-2022, hasta que se terminó su contrato con el Chelsea.

¿Qué dijo Danny Drinkwater sobre su retiro del fútbol?

"Se veía venir desde hace un tiempo, especialmente el último año, pero creo que es momento de anunciarlo oficialmente ahora. Creo que he estado en el limbo durante mucho tiempo. Llevo bastante tiempo queriendo jugar, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo a un nivel en el que me sintiera valioso", dijo Drinkwater en el podcast 'High Performance'.

Canterano del Manchester United, con el que no llegó a debutar, Drinkwater forjó su carrera en el Leicester, con quienes disputó más de 200 encuentros y formó parte del legendario equipo que ganó la Premier en 2016. Fue tres veces internacional con Inglaterra.

"Es todo lo que he conocido. Ha sido mi vida desde que tenía seis o siete años. Nunca iba a ser algo fácil", afirmó. "Si estuviera jugando semana tras semana y tuviera que decir que tengo que dejarlo, quizá por una lesión o simplemente por la edad, por no poder moverme por el campo como me gustaría, creo que sería más difícil".