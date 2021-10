Cristiano Ronaldo dejó un duro mensaje a quienes critican su edad: "Les cerraré la boca a todos"

El delantero Cristiano Ronaldo está pasando por un buen momento individual con Manchester United y, espera contagiar su buen rendimiento a nivel colectivo, en el próximo juego frente a Liverpool, en Premier League.

"Si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿Voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos", expresó a 'Sky Sports' .

Cristiano viene de salvar en dos oportunidades la victoria de Manchester United en Champions League, primero lo hizo frente a Villarreal, posteriormente contra el Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel. En ambos cotejos marcaría el gol del triunfo.

"Las críticas son parte del negocio. No me preocupan en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno. Si están preocupados por lo que hago o hablar sobre mí es porque conocen mi potencial y lo que aún puedo hacer en el fútbol. Te doy un ejemplo: Si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no", sentenció el portugués.