"Cristiano Ronaldo está causando un montón de problemas en el Manchester United"

¿Quién no quisiera un jugador que, en 22 partidos disputados, anote 14 goles y de tres asistencias? Es es Cristiano Ronaldo. Desde que regresó al Manchester United, el portugués ha demostrado toda su calidad, tal y como lo hizo en el pasado con la misma camiseta y en otros clubes como Sporting Lisboa, Real Madrid y Juventus.

Sin embargo, no parece ser suficiente o al menos no para Trevor Sinclair, exjugador del Manchester City, quien criticó con cierta duerza al delantero luso, en declaraciones en 'TalkSport'. Además, se pronunció sobre las razones por las que quizás no llegó al Manchester City, uno de los equipos con los que se le vinculó.

"Creo que el City esquivó una buena bala al no fichar a Cristiano. Miras a los jugadores que están teniendo problemas de rendimiento en el United, como Sancho, Rashford y otros, y tienen complicaciones para protagonizar buenos partidos, por supuesto, podemos culpar a Cristiano de ello", inició en su intervención.

Pero no fue lo único, el exfutbolista añadió que "una de las razones por la que no consideró ir al City es porque no quería ser el segundo plato de Pep Guardiola. En el United, sentía que podía intimidar a Ole Gunnar Solskjær, exentrenador de los 'red devils'. Creo que solo mira por él y no es lo mejor para el club."

"Conoces tu rol. Te ha contratado un club de fútbol para jugar al fútbol. Cerrar la boca en ocasiones es lo mejor que puedes hacer. Está causando un montón de problemas en el equipo. No es solo su falta de gol últimamente, tengo la sensación de que es uno de esos fichajes que pintaban bien, pero están lejos de ir bien", sentenció.

Por ahora, Cristiano Ronaldo está enfocado en el próximo encuentro del Manchester United, que será el lunes 10 de enero, a las 2:55 de la tarde, hora de Colombia, contra Aston Villa, por la Tercera Ronda de la FA Cupa, en Old Trafford, donde se espera que el equipo ahora dirigido por Ralf Rangnick mejore en su rendimiento.

