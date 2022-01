"Cristiano Ronaldo quiere ganar títulos, sus compañeros deberían trabajar duro y callarse"

Cristiano Ronaldo es actualmente una figura polémica en el fútbol inglés. Desde su vuelta al Manchester United, el portugués he rendido de buena manera y ha marcado 14 goles en esta temporada, varios de ellos en partidos y momentos decisivos.

Pese a sus actuaciones dentro de la cancha, al exjugador del Real Madrid y Juventus se le critica la dureza con la que trataría a sus compañeros, a quienes les pide más compromiso, pues los 'diablos rojos' no han conseguido buenos resultado en esta edición de Premier League y están por fuera de los puestos de Champions League.

La última controversia de Ronaldo fue en el partido del pasado miércoles frente a Brentford, en el que no pudo marcar y fue sustituido al minuto 71, cuando el compromiso iba 0-2 a favor del Manchester United. El '7' se molestó con el entrenador Ralf Rangnick y discutió con él apenas salió del campo.

Su excompañero Louis Saha lo defendió

Ante la situación del portugués hay varios puntos de vista. Uno que lo respaldó fue Louis Saha, quien jugó con 'CR7' en su primera etapa en el United.

"Si algún jugador tiene derecho a decir lo que piensa en ese vestuario es Cristiano Ronaldo. Muchos de los jugadores jóvenes todavía no han demostrado nada. Puede que hayan disputado algunos partidos internacionales, ¿pero qué han ganado?", aseguró el exjugador francés, en el medio 'Genting Casino'.

"Es como si tu Dios no te intimidara, no tienes ningún respeto. No digo que los jugadores deban considerarlo un Dios, pero Cristiano será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia. Él lo que quiere es ganar títulos mientras está allí y sabe cómo hacerlo. Él no intimidaría a alguien para parecer más fuerte. Él quiere ganar, así que deberían escucharle, ser humildes, trabajar duro y callarse", finalizó Saha.