Cristiano Ronaldo, quieto en primera: atentos a las declaraciones del nuevo DT de Manchester United

Para Manchester United inicia una nueva era, pensando en volver al protagonismo principal en la Premier League y también pensando en figurar en los torneos de la UEFA. Con esos objetivos en la mira, en las últimas horas el tradicional equipo de Inglaterra hizo la presentación oficial de su nuevo técnico: Erik ten Hag.

Ten Hag compareció ante los periodistas y dejó en claro algunos puntos de su proyecto. Y ahí, en ese orden de ideas, no faltaron los interrogantes relacionados con Cristiano Ronaldo, principal figura del plantel y de quien se ha dicho que no estaba a gusto en el club porque no se dieron los resultados esperados, ni se peleó por ningún título en la temporada que acaba de terminar.

“Claro que entra en mis planes. Contamos con una planificación y debemos ponerla en marcha. Cristiano puede traer goles, pero primero hablé con él antes de hacerlo con ustedes”, explicó Erik ten Hag ante uno de los interrogantes de los periodistas.

Alguno de los asistentes le indagó al entrenador del United sobre qué quería del astro portugués y la respuesta fue cortante. "Primero hablo con Ronaldo, antes de hablar contigo", dijo Ten Hag.

Así las cosas es muy probable que el entrenador holandés tenga en los próximos días una charla con Cristiano, con el fin de llegar a puntos en común que favorezcan a un club que aspira a volver a la grandeza, en una Premier League en la que salió ganador Manchester United, con Liverpool en la segunda posición.

¿En qué posición terminó Manchester United en la Premier League?

Manchester United terminó en la sexta posición de la tabla en la Liga de Inglaterra, con solamente 58 puntos. Así las cosas, en la próxima temporada podrá participar en la Europa League. El rendimiento a todas luces no fue el mejor y por eso hay sed de revancha. Se espera una reestructuración en la nómina.