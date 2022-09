Cristiano Ronaldo rechazó una millonada desde Arabia Saudita para quedarse en Manchester United

Cristiano Ronaldo se ha convertido en foco del mundo del fútbol tras rechazar una oferta millonaria de 242 millones de euros por dos años, para jugar en la Liga Profesional Saudí con Al-Hilal, confirmando de esa manera su participación en el proyecto de Erik ten Hag, DT del Manchester United, donde no ha sido tan protagonista como la temporada pasada.

"Nos gustaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugando en nuestra Liga", manifestó Yasser Al-Misehal, presidente de la Liga de Arabia Saudita, a 'The Athletic', según aclaró 'Mundo Deportivo'.

Por otra parte, el diario 'The Sun' afirmó que "con Cristiano en el campo, el equipo se siente presionado. A todos les encantó su regreso, pero están frustrados porque no estuvo en la pretemporada. No está al día y confía en su instinto, pero eso no funciona en el esquema de Ten Hag".

La temporada de Cristiano Ronaldo

La temporada 2022/23 no ha tenido un gran inicio para Cristiano Ronaldo , pues en 7 partidos jugados lleva cero goles y cero asistencias. El astro portugués ha sido inicialista en dos oportunidades, de las cuales las dos fueron derrotas; una contra el Brighton 4-0 por Premier y la otra frente el Real Sociedad por la Uefa Europa League, con un 0-1 en Old Trafford.

Cristiano Ronaldo llegó al equipo inglés en el año 2003, a tan solo 18 años de edad. En aquella temporada, comparada con la actual, el 'Comandante' disputó 40 partidos, anotó seis goles y asistió en cinco oportunidades. Esto, entre la Premier League, Copas locales y Champions League.

¿Qué se viene para el Manchester United?

Manchester United actualmente es quinto en la Premier Legue, con 12 puntos después de 6 jornadas disputadas. Por otra parte, son terceros con cero puntos en el grupo E de la Uefa Europa League, tras perder contra Real Sociedad en casa y recibirán el próximo jueves a Sheriff, por la segunda jornada del segundo torneo en importancia de clubes en Europa.