Cristiano Ronaldo y Ralf Rangnick, una relación conflictiva en el Manchester United

El idílico regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no está siendo acompañado por los buenos resultados, primero con Ole Gunnar Solskjaer y ahora con su reemplazante Ralf Rangnick.

La relación de la estrella de los 'diablos rojos' y el técnico alemán no es la mejor, y el portugués creería que no tiene el talante suficiente para dirigir al equipo.

Publicidad

"Esto no va solo sobre él", dijo Rangnick en rueda de prensa. "Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas", añadió.

Publicidad

Las palabras no habrían caído muy bien en el jugador portugués, quien lleva seis partidos consecutivos sin anotar ni asistir.

Esta crisis del United, una más, llega a poco más de una semana de viajar al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Publicidad

Cristiano Ronaldo y una llegada al PSG

Según informó el diario 'AS', Ronaldo está feliz, junto a su familia, con su vida en Inglaterra y no tendría pensado cambiar de club para la próxima temporada, además el París Saint-Germain tampoco ha mostrado interés por ficharlo.

Publicidad

Lo único que aqueja al delantero de 37 años son los resultados con el club, aunque espera que esto cambie para la siguiente campaña, cuando Rangnick asuma como director deportivo y deje el banquillo para otro entrenador.