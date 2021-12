Críticas para Cristiano Ronaldo, tras empate de Manchester United frente al Newcastle

Manchester United parece aún no haber levantado cabeza; a pesar de la llegada de Ralf Rangnick como nuevo estratega, a los 'red devils' no parecen dársele los resultados en la Premier League.

Este lunes, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, quien no tuvo una buena actuación, tuvo un nuevo traspié en la liga inglesa y empató 1-1 ante uno de los coleros del campeonato: Newcastle United.

Tras el pitazo final, el 'luso' no quiso saludar a la parcialidad de su club presente en el estadio, situación que criticó con dureza Gary Neville, leyenda del cuadro rojo de Manchester.

"No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos" afirmó el ex jugador inglés al programa Monday Night Club.

Manchester United se encuentra a 19 unidades de la punta del campeonato, y centrará el resto de la temporada en asegurar un cupo para la Champions League.