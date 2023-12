Crystal Palace vs. Liverpool: hora y dónde ver el partido de la Premier League

Correspondiente a la fecha 16 de la Premier League de Inglaterra, Crystal Palace y Liverpool se enfrentan a duelo directo por uno de los partidos más atractivos de este fin de semana en el fútbol inglés. ¿El condimento? La rivalidad ‘cara a cara’ entre los colombianos Jefferson Lerma y Luis Díaz.

Con la obligación de sumar de a tres, ambos equipos llegan a este partido urgidos de victoria para mantener vivas sus aspiraciones, pero principalmente los ‘reds’, que están muy cerca del líder Arsenal.

¿A qué hora y por dónde ver el partido EN VIVO entre Crystal Place y Liverpool?

Este sábado 9 de diciembre de 2023, Crystal Palace y Liverpool se enfrentarán a las 7:30 a.m. (hora colombiana), por la jornada 16 de la Premier League de Inglaterra.

El duelo tendrá la transmisión de la plataforma Star +.

Luis Díaz celebrando su gol contra el LASK Foto: AFP

Publicidad

Con la mira puesta en Luis Díaz

Siendo el futbolista guajiro uno de los más incisivos y peligrosos en la zona del ataque de Liverpool, en Crystal Palace analizaron de primera mano el compromiso, enfatizando en la presencia de ‘Luchito’ en campo.

En charla con Gol Caracol, Jefferson Lerma le dio una mirada al duelo, afirmando que este será “un partido bastante complejo, pero es Premier League y no hay favoritismo para nadie; hasta que no pita el árbitro el final del partido; no hay nada definido”.

"Luis Díaz es un compañero de Selección por el cual hay admiración y respeto, pero ahora nos encontramos defendiendo diferentes colores y cada uno va a dar lo mejor para su equipo. Sabemos el gran talento de Lucho, sus condiciones y la capacidad que tiene para marcar diferencia, pero tenemos que contrarrestar ahí y hacer un buen trabajo para que se mantenga lejos de lo que sabe hacer", complementó el mediocampista ‘cafetero’ del Crystal Palace.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Publicidad

En busca del liderato

Parcialmente segundos con 34 puntos, Liverpool se encuentra a dos unidades de distancia del líder parcial Arsenal. Es por eso que, en su intención de no perderle pisada a los ‘gunners’, un triunfo los mantendrá ahí en la pelea ‘mano a mano’.

Caso contrario al de una derrota, pues eso sería una ventaja muy desfavorable, teniendo en cuenta que son varios equipos que vienen detrás haciendo la fila. Dentro de ellos, el Manchester City.