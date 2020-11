“Cuando supe que James Rodríguez venía me emocioné y ahora estoy disfrutando mucho jugando con él”

Dominic Calvert-Lewin es uno de los máximos goleadores de la Premier League 2020, lleva ya ocho tantos en lo que va de la temporada y comparte la punta con Heung-Min Son, de Tottenham. Y el gran momento del delantero inglés lo llevó hasta la selección nacional y en entrevista con el canal oficial de la FIFA el atacante reveló detalles del día a día del Everton y la influencia que ha tenido James Rodríguez en el plantel.

Y es que el delantero de 23 años no había tenido grandes actuaciones en el fútbol europeo, sin embargo, esta temporada está demostrando todo lo que puede aportar en el ataque de los ‘Toffees’.

“Yo diría que es más el lado mental. Confianza. La fe en mi capacidad siempre ha estado ahí, pero hacerlo, actuar en consecuencia es algo diferente. He ganado experiencia, conocimientos. Naturalmente, técnicamente, tácticamente mejoras. Probablemente tenía un poco de todo cuando me uní al Everton por primera vez, pero estaba muy crudo y tenía mucho trabajo por hacer. Todavía lo hago ahora, estoy trabajando y mejorando todos los días. Hay mucho más por venir de mí. Pero mentalmente me siento como un jugador y una persona diferente, así que diría que he evolucionado más de esta manera”, indicó el jugador del Everton .

Sumado a ello, la llegada de un director técnico tan importante como Carlo Ancelloti también ha sido de gran ayuda para que Calvert-Lewin esté teniendo ese impresionante nivel que ha consolidado con sus goles en el inicio de la temporada.

“Es una persona muy sociable. Llegó con la reputación de ser un buen gerente y, al trabajar con él en persona, lo pude ver de inmediato. Tiene un aura amistosa que te hace sentir cómodo. Te permite disfrutar de lo que haces. Estoy disfrutando de mi fútbol ahora más que nunca, día tras día, y luego, cuando entro al campo, creo que eso se nota. Se nota en mi retorno de goles. Creo que tácticamente ha aportado experiencia y gran conocimiento al club. Acepto todo lo que dice. Quiere que mejore. Él está conmigo todos los días para seguir metiéndose en el área, golpeando la primera vez, anotando goles. Soy como una esponja absorbiéndolo todo”, agregó el exSheffield.

Además, la incorporación de James Rodríguez al equipo azul terminó de confeccionar el mediocampo del Everton y claramente Dominic Calvert-Lewin ha sabido aprovechar esa inyección futbolística a su equipo.

“Está bien que un club del tamaño del Everton, con el que queremos llegar lejos, atraiga ese calibre de jugador. Personalmente, estaba emocionado porque sabía de lo que era capaz. Había visto los grandes goles que había marcado y los grandes equipos en los que había jugado. Es un gran jugador, y para mí, como delantero centro, sabía que la creación de oportunidades estaría allí y dependería de mí poner el balón en el fondo de la red. Lo ha sido y estoy disfrutando mucho jugando con él. Es un nivel diferente. Él dicta juegos. Saca a los jugadores dándoles toques. Por la forma en que manipula la pelota, es muy difícil quitársela; no creo que lo haya visto ser tacleado, ni siquiera en el entrenamiento”, aseveró el exNorthampton.

Otro de los jugadores importantes en el ataque del equipo de Liverpool es Richarlison , el brasileño es uno de los socios del jugador inglés y se han compenetrado de gran manera en este 2020, donde Everton pelea por grandes cosas a final de temporada.

“Hemos jugado juntos durante un tiempo y tenemos que aprender el juego y la personalidad de los demás. En primer lugar, es su mentalidad: es un ganador. Trabaja muy duro para el equipo. Algunas cosas que el ojo humano no puede ver como espectador, pero jugando con él, la energía y el ritmo de trabajo que te da no pueden subestimarse. Y la calidad que tiene en el futuro, es una gran amenaza. Para mí, jugar junto a un jugador así, es una alegría absoluta. Disfrutamos el uno al otro haciéndolo bien: anotando, ayudando. Cuando marca, me siento tan feliz por él como él por mí cuando anoto. No tengo ninguna duda de que tiene mucho más por venir, pero la prueba está en el pudín con la forma en que lo ves jugar en este momento: tiene un poco de todo”, agregó el goleador de la liga inglesa .

Y es que con este arranque de temporada, y los grandes jugadores que llegaron al Everton, los dirigidos por Carlo Ancelotti sueñan con regresar a la Champions League y figurar nuevamente en los torneos internacionales, como bien lo supo hacer el club el siglo pasado.

“Hay que tener confianza. Estoy seguro, con la calidad que tenemos dentro de la plantilla, que podemos lograr clasificar a la Champions. Pero tenemos que ser constantes durante toda la temporada. No podemos permitirnos tener días libres. A veces, no puedes identificar por qué ocurren algunos resultados, pero es cómo reaccionas ante ellos. Pero si nos mantenemos constantes, no tengo ninguna duda de que podemos lograr grandes cosas”, aseguró Calvert-Lewin.