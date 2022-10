Darwin Núñez y su sorpresiva declaración: "En las charlas de Jurgen Klopp, yo no entiendo nada"

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue muy sincero en sus declaraciones tras la victoria del Liverpool 2-0 sobre el Rangers. "En las charlas en las que habla él (Klopp) yo no entiendo nada" dijo el atacante, dejando en claro que el idioma es una de las principales barreras que le ha impedido adaptarse mejor a los 'reds'.

Núñez ha tenido que recurrir a preguntar y despejar sus dudas a través de sus compañeros. Además, agregó que el técnico alemán "nos pide que hagan las cosas simples, que no nos dé miedo jugar y que tengamos confianza". Justamente esto último es lo que le ha brindado Jurgen Klopp al uruguayo, pues lo ha respaldado y ha dejado en claro que no le preocupa la demora en la adaptación del delantero de 23 años.

Publicidad

Poco a poco, Klopp le ha dado minutos y en el partido de este martes frente a los escoceses hasta cambió su clásico 4-3-3 por un 4-2-3-1 para poner al uruguayo como '9' y Diogo Jota justo detrás de él. A pesar de que no marcó gol, Núñez estuvo en cancha hasta el minuto 80 tras ser sustituido por Harvey Eliott.

Este lunes Klopp también había dado algunas luces del porqué Núñez no se ha acoplado tan fácil: "El equipo no está disparando y eso no facilita las cosas a los delanteros". Y es que las cifras del delantero reflejan eso, en 8 partidos, en los que ha jugado 340 minutos, registra apenas dos goles y una asistencia. Sin embargo, el atacante inició con el 'pie derecho', pues le marcó en su debut al Manchester City en Community Shield y después anotó frente al Fulham en Premier League. Posteriormente, la expulsión en el juego contra el Crystal Palace lo marginó durante tres partidos (Manchester United, Bournemouth y Newcastle United).

Si bien Klopp lo respalda y sus compañeros lo apoyan, Núñez tendrá que encontrar su nivel para responder a los 75 millones de euros más 25 en variables que pagó el Liverpool por su fichaje. Además, a los de Anfield los deslumbró la excelente temporada que tuvo el jugador en 2021-22 en el Benfica. Con los portugueses fue goleador de la liga local con 26 goles y con sus seis anotaciones en Champions League llevó al club hasta los cuartos de final donde cayeron 4-6 frente al Liverpool.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool?

Los 'reds' volverán a tener acción este domingo 9 de octubre a las 10:30 am (Hora Colombia) en su visita al Arsenal por la fecha 10 de la Premier League.