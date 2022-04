David De Gea, molesto: "No somos los suficientemente buenos, no sé que decir"

David de Gea, jugador del Manchester United, criticó este sábado el juego de su equipo, tras la derrota ante el Everton (1-0), y dijo que no son "lo suficientemente buenos".

El portero del United, que salvó a su equipo de una decepción aún mayor con sus paradas, apuntó que va a ser muy complicado meterse en Liga de Campeones con esta derrota.

"Sabíamos antes del partido que no estamos jugando bien y que iba a ser muy difícil. No marcamos, no creamos buenas ocasiones. Sinceramente, no sé qué decir. No somos los suficientemente buenos. Eso es seguro. Ahora va a ser muy difícil meterse entre los cuatro primeros", dijo De Gea.

Tras este resultado, el United es séptimo, a tres puntos de la Champions, pero con un partido más que el Tottenham Hotspur.

"Ellos estaban nerviosos, cansados, pero siguieron luchando y creyendo. Tenían más deseo por la victoria que nosotros, lo cual no es aceptable. Es muy triste haber perdido hoy", dijo el portero.