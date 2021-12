Dávinson Sánchez y Cristiano, atentos: noticias importantes para Tottenham y Manchester United

El partido entre el Leicester City y el Tottenham Hotspur que se debía disputar este jueves ha sido suspendido debido al elevado número de contagiados en los 'zorros'.

Este es el cuarto partido de la Premier League aplazado en los últimos siete días, después del Brighton vs. Tottenham, el Brentford vs. Manchester United y el Burnley vs. Watford.

Según explicó la Premier League en un comunicado, el aumento de positivos entre los jugadores del Leicester les llevó a tomar esta decisión. Además, el centro de entrenamiento de los 'Foxes' se ha cerrado durante 48 horas.

"El Leicester pidió este jueves que el partido se suspendiera debido a un brote de COVID-19 en la plantilla. El equipo se ha quedado con un número insuficiente de jugadores para disputar el encuentro", añadió.

El técnico del Leicester, Brendan Rodgers, aseguró este miércoles en rueda de prensa que la primera petición que hicieron para que el partido se suspendiera fue denegada, como así lo fue también la del fin de semana en el duelo contra el Newcastle United.

De igual manera, el partido entre el Manchester United y el Brighton & Hove Albion, de este domingo, ha sido suspendido debido al elevado número de contagiados en el primero.

"La salud de los jugadores y de nuestros empleados es nuestra prioridad. Dado el número de jugadores y trabajadores contagiados y aislados, el club no tiene otra opción que no sea la de haber pedido que el partido se aplazara. La Premier League ha dado luz verde al seguir el consejo médico", dijo el United en un comunicado.

El United también confirmó que suspenderá los entrenamientos en su ciudad deportiva de Carrington para minimizar los riesgos de contagio.

