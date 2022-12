Dávinson Sánchez y el objetivo de recuperar sensaciones en el duelo de Tottenham contra West Ham

El defensa colombiano está a la expectativa de volver a tener minutos tras haberse visto relegado al banco de suplentes en el duelo de entre semana contra Brighton. Los 'spurs' necesitan salir victoriosos para proteger su cupo a Champions.

El Tottenham, flamante semifinalista de la UEFA Champions League, buscará el sábado asegurar su meritoria tercera plaza en la Premier, mientras que el Arsenal, 5º a un punto del Chelsea, acude el domingo a Leicester para cortar su mala racha liguera y tratar de asaltar el cuarto puesto.

Los de Mauricio Pochettino reciben a West Ham en un duelo correspondiente a la fecha 36 de la Premier League inglesa. Los 'spurs' son actualmente terceros con 70 unidades, pero solo cuatro puntos los separan de su clásico rival, los 'gunners' quienes son tienen 66 puntos y aún sueñan con la máxima competición continental.

Este duelo podría prestarse para que el colombiano Dávinson Sánchez vuelva al once de gala. El pasado sábado fue titular en la derrota contra Manchester City, por 1-0, en la liga inglesa. Sin embargo, en el encuentro de local contra Brighton fue relegado al banco por Alderweireld y Vetonghen.

La 'puja' entre City y Liverpool continúa:

Después de 35 jornadas casi todo está tan en el aire, como al principio de temporada. Manchester City y Liverpool afrontan este fin de semana en la 36ª jornada, con un punto de distancia entre ellos, el primero de los últimos tres partidos para decidir el campeón de la Premier League.

Con su victoria el miércoles en el derbi de Mánchester en un partido aplazado (2-0) , el City de Pep Guardiola se colocó a la cabeza de la clasificación con 89 puntos, uno más que su rival 'red'.

A priori el calendario le favorece y, eliminado de la Liga de Campeones, no tiene nada que le distraiga del campeonato doméstico, pero el entrenador catalán no se fía.

"Sé que la gente va a hablar de lo guapos que somos. Pero ahora tenemos que ir a Burnley y, en mis dos anteriores temporadas, ir a Burnley fue increíblemente difícil", afirma Guardiola.

El domingo el Burnley (15º), y posteriormente el Leicester (10º) en casa y la visita al Brighton (17º) es lo que le queda de liga al City, mientras que el Liverpool recibe el viernes al colista Huddersfield, acudirá a Newcastle (13º) y cerrará la campaña con la visita del Wolwerhampton (7º).

"Es como en 'Highlander', solo uno de nosotros aguantará al final", declaró este jueves el técnico 'red', Jürgen Klopp, en referencia a la película de ciencia ficción de 1986.

"Si lo hacemos, lo hacemos. Si no lo hacemos no hay lamento, ya que siempre hemos dado lo mejor de nosotros mismos", añadió el preparador alemán en referencia a un título que les es esquivo a los de Anfield desde 1990, cuando todavía no se llamaba Premier League.

El Liverpool deberá compaginar la lucha por coronarse campeón de Inglaterra con unas duras semifinales de 'Champions' contra el Barcelona a principios de mayo.

Precisamente por figurar en la próxima Liga de Campeones pelearán Manchester United y Chelsea el domingo en Old Trafford, prácticamente la última oportunidad de los de Ole Gunnar Solskjaer.

Los 'red devils' son sextos pero solo les separan tres puntos del cuadro de Maurizio Sarri, que marcha 4º con 67 puntos.

En la lucha por evitar la última plaza del descenso el Brighton (17º, 34 puntos) recibe al Newcastle ante su gente mientras que el Cardiff, 18º con 31 unidades, viajará a Londres para chocar con el ya descendido Fulham (19º).

Programa de la 36ª jornada de la Premier League:

Viernes:

Liverpool - Huddersfield

Sábado:

Tottenham - West Ham

Crystal Palace - Everton

Watford - Wolverhampton

Fulham - Cardiff City

Southampton - Bournemouth

Brighton - Newcastle

Domingo:

Burnley - Manchester City

Manchester United - Chelsea

Lunes:

Leicester - Arsenal

