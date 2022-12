¡De sueño a pesadilla! El chileno Alexis Sánchez y su momento con Manchester United

A principio de año todo era idilio entre el futbolista y el club, llegó como una de las rotulantes figuras de los ‘red devils’, pero al paso del tiempo esa idea se ha ido diluyendo.

Sin embargo, transcurridas siete fechas de la Premier, el United ha sufrido tres derrotas y está a nueve puntos de los 'Citizens', y Alexis ni siquiera fue convocado en la reciente derrota de los de Mourinho ante el West Ham.

'El Niño Maravilla' está lejos de asemejar sus guarismos en Mánchester a los que cosechó en sus cuatro años precedentes en el Arsenal, o en los tres anteriores en el FC Barcelona.

En 23 apariciones con el equipo de Mourinho, Alexis anotó 3 goles, y ninguno de ellos esta temporada.

Sánchez fue sustituido pasada la hora de partido en el duelo ante el Wolverhampton (1-1) la semana pasada. Y aunque viajó con el equipo a Londres, fue el único que quedó fuera de la nómina oficial para medirse con el West Ham.

El técnico luso parece haber perdido su confianza en los dos fichajes últimos fichajes faraónicos de su equipo, junto al francés Paul Pogba, al que le retiró el cargo de segundo capitán.

"Miren cuántos meses estuvo la gente pidiendo a (Anthony) Martial, Martial, Martial y diciendo que Alexis no estaba jugando lo suficientemente bien", afirmó Mourinho justificando su decisión. "Esta semana fue el momento de darles la razón y dejar a Alexis fuera", añadió.

- ¿Titular contra el Valencia? -

Pero Alexis no sería el primer futbolista talentoso del que Mourinho no logra sacar el máximo partido. Anteriormente tuvo a sus órdenes al egipcio Mohamed Salah y al belga Kevin De Bruyne en el Chelsea, dos estrellas que hoy brillan en el Liverpool y en el City respectivamente después de que 'Mou' no contase con ellos.

Cuando Pogba demandó un fútbol más ofensivo tras el empate con los 'Wolves', el campeón del mundo galo defendía implícitamente a Alexis, acostumbrado a buscar el gol en el FC Barcelona y en el Arsenal.

Pero el tiempo de Mourinho podría estar llegando a su fin. Su futuro dependerá del resultado del duelo de Liga de Campeones el martes ante el Valencia.

Cortejado por Pep Guardiola, su antiguo entrenador en el Barça, Alexis recaló finalmente en el United en una operación que generó más comentarios en las redes sociales que el fichaje de Neymar por el París SG.

Pero esa victoria se ha pagado cara.

Las cuentas del club reflejaron un aumento del 11% del presupuesto destinado a salarios, elevándose a 295,5 millones de libras, 36 millones de libras más que lo invertido sus vecinos del City.

Parte de ese dinero va para Alexis, que goza del contrato más lucrativo de la Premier, con 400.000 libras semanales más variables.

El United sigue siendo el club más rico del mundo, pero los aficionados valoran más los puntos en la clasificación que las cuentas de resultados.

El técnico luso mantiene por el momento la confianza de la directiva, pero esta podría agotarse en caso de despedirse de la Liga de Campeones, la competición que más dinero reparte.

El del Valencia es el tipo de partido para el que Alexis fue fichado. Su titularidad o su suplencia serán un claro indicativo de lo que le espera mientras Mourinho siga en el cargo.

