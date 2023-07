Dele Alli: "Abusaron de mí a los seis años, vendí drogas y fui adicto a las pastillas"

Escalofriantes confesiones de Dele Alli, actual centrocampista del Everton de Inglaterra. El oriundo de Milton Keynes abrió su corazón, comentó amargas y dramáticas experiencias de su vida y su carrera deportiva. Tuvo problemas con su salud metal y eso le agregó que recurrió a pastillas para dormir; hubo un momento que pensó en dejar el fútbol, eso lo comentó en una entrevista al exfutbolista Gary Neville.

"Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo. Una mañana en que tenía que ir a entrenar estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba, para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo", dijo Alli, quien no pudo ocultar las lágrimas al relatar esos angustiosos momentos de su vida.

El mediocampista, de 27 años, en la charla con el canal de 'Youtube' 'The Overlap' a Neville, agregó que por fuera trataba de verse fuerte, pero en su interior sufría cada trauma y episodio como una dura batalla, que sentía que perdía.

"Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla, por dentro la estaba perdiendo. Si conocieras mi vida entenderías esto mejor, un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos", complementó Delle Ali.

Dele Alli

Pero ahí no pararon sus confesiones, ya que más adelante en la conversación llegaría la más traumática, esa que no es fácil de olvidar y asimilar. Sufrió de abuso por parte de un amigo de su madre, quien a su vez, era alcohólica. Confesó que en su infancia vendió drogas.

"Abusaron de mí a los seis años, me enviaron a África a aprender disciplina. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente, fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre", sostuvo.

Y continuó su amarga experiencia en su niñez. "A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas".

Después de conocerse las palabras por parte de Alli en las redes sociales no pararon las palabras de apoyo y aliento por todo lo vivido.