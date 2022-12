Dele Alli podría ser sancionado por la Federación Inglesa, por burlas sobre el coronavirus

El atacante del Tottenham está en el ojo del huracán por un video que subió a su cuenta de Snapchat, en el que enfoca a un asiático y habla del virus que ha terminado con la vida de más de 900 personas.

Luego de su video sobre el coronavirus, Dele Alli se retractó por medio de otra red social y pidió excusas a la comunidad china por lo sucedido. Ahora se espera una decisión por parte de la Federación Inglesa de Fútbol.

En las Imágenes, Alli enfoca a un ciudadano asiático y expresa “¿corona qué? Este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme".

Pero como la situación no paró ahí, por medio de Weibo, red social china, el delantero de los ‘spurs’ y de la selección de Inglaterra pidió excusas por lo sucedido.

En sus afirmaciones dijo "quiero disculparme por el vídeo que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China".

Por ahora no hay pronunciamiento oficial del club, sin embargo, la FA ya abrió investigación sobre el jugador de 23 años.

